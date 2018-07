Ferrovie, lite finale Toninelli-cda Il ministro: «Costretto a licenziarli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA La tensione non solo resta alta ma, se possibile, aumenta di giorno in giorno. Su Ferrovie il fuoco sta divampando in un incendio. Ieri, con una decisione senza precedenti, il consiglio di amministrazione licenziato dal ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli, e da quello dell'Economia, Giovanni Tria, ha diramato un comunicato per attaccare il suo azionista, vale a dire il governo. I consiglieri della società pubblica hanno rimarcato di essersi attenuti «strettamente e diligentemente» allo Statuto. In base al quale, il...