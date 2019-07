Ferrovia elettrificata, pronti i fondi: sbloccati 130 milioni per il Bellunese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MOBILITÀBELLUNO Lo aveva annunciato l'assessore regionale ai trasporti, non più tardi di una settimana fa. Adesso c'è anche l'ufficialità, con tutti i crismi: l'elettrificazione delle ferrovie bellunesi è realtà. O meglio: lo sarà nel giro di tre anni. Perché il Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) ha sbloccato i 130 milioni di euro che servono per mettere l'elettricità sul binario Montebelluna-Feltre-Belluno e completare così l'operazione Anello basso del Bellunese. VENEZIA-PONTE NELLE ALPIIl cantiere...