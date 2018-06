Ferrazzi (Pd), nuovo affondo sui Pili: «Sono rimasti di proprietà del sindaco»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ATTACCO DEL SENATOREVENEZIA «Ma quali aree edificabili da sempre. Non è vero!».Il senatore e capogruppo del Pd in Consiglio comunale Andrea Ferrazzi, quando ha letto le dichiarazioni del sindaco Luigi Brugnaro a proposito dell'area dei Pili è trasalito e replica seccamente alle sue affermazioni, dicendo che esse non corrispondono al vero. «Diciamo subito - risponde Ferrazzi - che non è vero che i Pili sia un'area edificabile da sempre. In realtà il Piano regolatore prevede una destinazione ad area verde attrezzata e dunque, per...