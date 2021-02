FERMI A TERRA

BELLUNO Stessa carica fiera, stessa rabbia. Non sono i 300 delle Termopili, ma i 1600 professionisti della neve che, domenica sera, d'un tratto, si sono visti cancellare il futuro sulle piste. «Pare il gioco della caramella, te la do e, poi, non te la do. Ma l'assembramento non lo creiamo noi, non lo crea lo sci con i suoi appassionati. Guardate quanta gente va con i bob, quanta passeggia sui percorsi innevati. La montagna è al massimo dell'accoglienza. I parcheggi sono dovunque pieni. In Italia il problema dell'assembramento pare concentrarsi sullo sci». A dare fuoco alla miccia è Luigi Borgo, presidente del Collegio dei Maestri di sci del Veneto. Vicentino di Valdagno, imprenditore in campo editoriale, è maestro da 30 anni e dal 2018 sta alla guida dei maestri che operano sulle migliaia di chilometri dei nostri comprensori, dal monte Baldo alle Dolomiti.

«È IL QUARTO RINVIO»

Un'alluvione di telefonate ieri per lui. «Tutti vogliono risposte. E' la quarta volta che ci fanno promesse. Avvisi e smentite. La riapertura era prevista per il 3 dicembre, poi il 7 gennaio, quindi il 18 gennaio. Rimandata, ancora, al 15 febbraio. Rimaniamo allibiti per come veniamo trattati, allibiti per questa aritmicità dell'informazione. E' scientifico: c'è un governo che balbetta su di noi». E' stata la prudenza collegata alla pandemia a dettare il cambio di passo, soprattutto in relazione al possibile assembramento in funivia e in coda alla base delle piste, magari per aspettare il turno e montare in seggiovia. A detta di Luigi Borgo basta buon senso per aggirare il problema: «La funivia va gestita, non gambizzata. Se tiene cento sciatori ne fai entrare solo venti. Altra questione le code. Non si riesce a capire perché in città, nei grandi centri commerciali e quindi in ambiente chiuso, si possa stare in fila uno dietro l'altro per entrare in un negozio, mentre sia considerato pericolosissimo può rimanere in fila all'aperto. Tra l'altro ogni sciatore può scegliere: vuole evitare il possibile contagio che deriva dal mettersi per qualche minuto dentro ad una funivia? Invece di fare la fila per sciare sul Col Margherita, a Falcade, può andare, per esempio, in Nevegàl, dove si sale solo in seggiovia».

ERA TUTTO PRONTO

La pandemia morde. E, anche per chi vive di questo lavoro è duro tenere duro. Anche perché i maestri hanno fatto di tutto per essere preparati al ritorno: «Era pronto anche chi lavora per tirare le piste in modo perfetto, chi aveva posizionato le reti di protezione, ripristinandole dopo le varie nevicate». A proposito di regole, Dpcm e ordinanze varie, Borgo mette la mano sul fuoco sui maestri di sci del Collegio Veneto: «Arrabbiati, ma assolutamente rispettosi, fin troppo. Tant'è che abbiamo accettato la mini proroga chiesta dal governatore Zaia. Quindi mentre in Lombardia e Piemonte avrebbero potuto riaprire già ieri, noi del Veneto avremmo iniziato sulle piste dopo Carnevale, il 17». Stoccata, infine, agli scienziati: «Non accetto la mazzata sullo sci di alcuni virologi. Non è possibile che si porti come causa della variante inglese lo sci. E' prova provata, tra l'altro, che non ci sia stato un solo caso di contagio in tutti gli Sci Club d'Italia, che nessuno si sia ammalato nelle varie gare provinciali, regionali, nazionali. E a Cortina, dove c'è il mondo che scia, tutti sono in salute». Fa eco Alessandro Molin, maestro di sci bellunese e consigliere all'interno del Collegio, che non nasconde il dispiacere: «Tutti i protocolli sono seguiti, nelle cabinovie il distanziamento è controllato. E chi frequenta la montagna, generalmente, si comporta bene. Sta di fatto che le scuole di sci non lavorano da un anno e i danni economici di tutto il comparto sci è enorme».

Daniela De Donà

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA