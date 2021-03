LE UNIVERSITÁ

VENEZIA Torna la didattica a distanza anche negli atenei veneziani. Il Comitato Regionale di Coordinamento delle università del Veneto ha reso noto che finché il Veneto resterà zona rossa (scenario di massima gravità), le attività didattiche curricolari delle università - cioé le lezioni teoriche e pratiche, gli esami di profitto e di laurea e i tirocini - potranno essere erogate solamente a distanza, ad eccezione dei corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generali, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Le attività esperienziali non surrogabili da remoto (ciò che non si può fare da casa col pc) possono dunque avvenire ancora in presenza, ma nei tempi e nei modi che le singole università decideranno, nel rispetto dei protocolli di sicurezza previsti dal Dpcm del 2 marzo 2021.

In particolare a Ca' Foscari, da domani e per ora fino al 28 marzo, le lezioni dei corsi di laurea triennale e magistrale e dei corsi di dottorato, dei master universitari e di tutte le altre attività didattiche si svolgeranno esclusivamente in modalità on line, con le aule per la didattica e le aule studio che resteranno chiuse.

Stesso discorso allo Iuav, dove le attività didattiche in presenza sono sospese e verranno svolte esclusivamente con modalità a distanza fino a nuove disposizioni. La sospensione della presenza riguarda lezioni teoriche e pratiche, esami di profitto e di laurea, tirocini, master, corsi di perfezionamento e di specializzazione.

I LABORATORI

Diversa la situazione dei laboratori: a Ca' Foscari saranno i direttori di dipartimento a valutare il possibile svolgimento in presenza, mentre allo Iuav le attività non surrogabili (ovvero quelle erogate al fine di consentire il completamento dei percorsi di tesi, di dottorato, di assegni e borse di ricerca che comportino l'uso delle strutture dell'ateneo quali ad esempio l'Archivio Progetti, i laboratori ed altro) compresi i laboratori didattici del primo anno, potranno avvenire in presenza solo nei tempi e nei modi che verranno comunicati dai singoli corsi di studio o dalle strutture interessate.

«È difficile fare buona parte dei laboratori da remoto spiega il rettore dello Iuav, Alberto Ferlenga poiché sono laboratori di progettazione di architettura, design, moda e teatro».

SEDI E BIBLIOTECHE

A Ca' Foscari e allo Iuav le sedi rimarranno comunque aperte per le attività del personale tecnico-amministrativo e le attività di ricerca non differibili, ma la maggior parte del personale continuerà a lavorare in smart working, con riorganizzazione delle presenze. La biblioteca ai Tolentini (Iuav) continuerà a restare aperta per i servizi e la consultazione in sede, solo su prenotazione, a docenti, dottorandi, assegnisti, borsisti, studenti. A Ca' Foscari saranno attive tutte le biblioteche dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, sedi di Ca' Cappello e Palazzo Cosulich, sempre lunedì-venerdì ma dalle 9 alle 13, per prestito e restituzione, fotocopiatura e scansione, fornitura documenti e prestito interbibliotecario tramite prenotazione via App Affluence.

Daniela Ghio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA