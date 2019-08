CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Fermato e costretto ad accostare il suo furgone carico di occhiali, mentre era in viaggio tra il Bellunese e il Vicentino. Vittima dell'assalto di 3 banditi un camionista 56enne residente a Bassano del Grappa di origini tarantine, dipendente della Mediagroup di Rosà, in provincia di Vicenza. I tre malviventi, scesi da un'utilitaria, lo hanno prima immobilizzato e poi, con risolutezza, si sono impossessati del mezzo e del suo prezioso carico, 50mila euro in occhialeria di vario tipo. L'autista è stato costretto a compiere un lungo viaggio,...