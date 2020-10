STOP ALLO SPORT

PORDENONE Tutti i campionati di calcio dilettanti dalla Terza all'Eccellenza, compresi quelle giovanili (Juniores Inclusa) da oggi sono bloccati. Per quel che concerne il calcio, nello specifico, resta in piedi la serie D, compresa la Juniores. Per non parlare poi di tutti i campionati professionistici visto che sono un motore economico non di poco conto. Bloccata anche l'attività delle palestre, oltre che quella relativamente agli allenamenti di squadra. Tutti a casa fino a martedì 24 novembre. Non è lockdown, ma poco ci manca. Al alla lettera e dell'articolo 1, si legge testualmente: sono sospesi eventi e competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo sia pubblico che privato. Restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Coni, dal Comitato paralimpico fino ad arrivare alle rispettive Federazioni.

In ogni caso, si tratta di eventi e manifestazioni a porte chiuse. Inoltre, sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme.

ALTRE MISURE

Alle Regioni è data la sola possibilità di inasprire le misure adottate. Così il calcio si ferma seppur momentaneamente a un sesto dei rispettivi campionati. Il che, per Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda categoria è già un successo. La Terza è stata bloccata d'imperio subito dopo l'esordio di domenica scorsa. La Juniores Under 19 è stata fermata dopo il terzo turno, tra l'altro con una ridda di gare rinviate ancor prima. L'attività giovanile, doveva partire proprio nel fine settimana appena andato in archivio. Tempo imperfetto: ai blocchi di partenza non è neppure arrivata. Almeno, si fa per dire, giustizia è stata fatta. Tutto bloccato senza distinzioni tra regionali e provinciali che avevano fatto storcere il naso. Tutti nella stessa medesima barca. E poco importa se le società hanno speso parecchi euro tra sanificazioni e materiali igienizzanti, cartellonistica e fotocopie a go go. Forse, ma davvero forse, sono tutti passi che comunque serviranno nella prossima riapertura, o stagione. Ci vediamo, quando ci vediamo. Ezio Bosso docet

Cristina Turchet

© RIPRODUZIONE RISERVATA

