IL BOLLETTINO

BELLUNO Secondo il bollettino di Azienda Zero erano 30 i bellunesi attualmente positivi. Se pochi giorni fa c'era stato il raddoppio (da 12 in 24 ore si era passati a 24), la crescita in Usl 1 Dolomiti non si ferma (ieri il bollettino segnava la variazione di 2 nuovi positivi in 24 ore e un totale di 1237 casi dall'inizio dell'emergenza). Ma la buona notizia è che tutti i contagi arrivano dall'estero. Così due ragazzi bellunesi dopo una vacanza in Spagna hanno avuto la doccia fredda del tampone positivo effettuato al drive in al Santa Maria del Prato di Feltre. Erano andati in ferie con altri due amici: due si sono beccati il virus, e due per ora sono negativi.

DALL'ESTERO

«Le ultime 24 ore di attività - spiegavano ieri pomeriggio con una nota dall'Usl - hanno messo in evidenza quanto segue: 1 nuova positività refertata ieri sera relativa a un terzo componente della famiglia alla quale afferivano i 2 soggetti kosovari comunicati come positivi nella giornata di mercoledì. Due positività relative ad amici rientranti dalla Spagna per vacanza, identificate mediante tampone drive-in a Feltre. E una impegnativa positività a carico di una infermiera dell'ospedale di Feltre, positività quasi certamente acquisita all'esterno della struttura ospedaliera». «In ottemperanza ai protocolli previsti per questi casi - prosegue l'Usl -, la direzione ospedaliera ed il Dipartimento di Prevenzione stanno conducendo un accuratissimo contact tracing al fine di individuare, sia in ambito nosocomiale, sia sul territorio, tutti i contatti stretti del soggetto positivo per attivare i provvedimenti contumaciali ed i controlli necessari».

LA PREVENZIONE

«Continua come di consueto - spiega ancora l'Usl - l'attività di tamponamento con accesso diretto in drive-in dei soggetti rientranti da Croazia, Spagna, Grecia e Malta a Feltre. Questa mattina nella fascia oraria 7-13 sono stati controllate 76 persone rientrate dalla Croazia, 6 dalla Grecia, 1 da Malta». Ed è notizia di ieri che è stato attivato il nuovo punto drive in a Belluno. «Alle ore 13.30 di oggi - spiegava ieri l'Usl - è iniziata l'attività del nuovo drive-in tamponi all'ospedale San Martino di Belluno; sono in appuntamento, a seguito di prenotazione, circa 70 persone». E conclude ricordando che le persone che rientrano da Croazia, Spagna, Grecia o Malta possono eseguire il tampone senza appuntamento in modalità drive-in tutti i giorni dalle 7.00 alle 13.00 presentandosi in auto alla postazione allestita a Feltre in via Borgo Ruga 34 (sede del Dipartimento di Prevenzione, accesso da via Panoramica). Dalle 12 alle 13 è presente un infermiere esperto per l'esecuzione del tampone sui bambini.

