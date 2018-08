FERIE D'AGOSTO ROVIGO «Verso sud. Senza una meta precisa, senza un percorso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FERIE D'AGOSTOROVIGO «Verso sud. Senza una meta precisa, senza un percorso predeterminato, senza orari e vincoli. E con il sacco a pelo in macchina per ogni evenienza».Una banale domanda sulle vacanze estive al sindaco di Rovigo Massimo Bergamin ne rivela un lato poco noto e assai curioso di turista fai da te che ha alle spalle viaggi avventurosi ed esperienze raccolte in ogni angolo del mondo, dal Sudamerica al Medio Oriente, dall'Europa all'Africa nera.«Questa per me è la vacanza», dice mostrando il modellino di un pullmino Volkswagen...