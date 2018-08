Fenomeno mordi e fuggi Boom di pendolari a Jesolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

JESOLOMeno stanziali, più pendolari. Soprattutto se si tratta di turisti italiani, meglio se provenienti dalla province limitrofe. Non è solo la tendenza dell'estate 2018, ma una vera e propria metamorfosi del turismo registrato in città. Fino a qualche anno fa i giornalieri, ovvero chi si reca al mare per qualche ora o al massimo dalla mattina alla sera, si concentravano soprattutto ad inizio e a fine stagione, ma nelle ultime stagioni tutto è cambiato con una tendenza che si è consolidata soprattutto negli ultimi mesi con tanti,...