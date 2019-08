CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FENOMENO CRIMINALEMESTRE Il business del più debole. È evidente: gli anziani, per le organizzazioni criminali, sono un affare irrinunciabile. Perché sono degli obiettivi accessibili, perché probabilmente sono tra i pochi a voler tenere in casa contanti e gioielli, perché molto spesso sono soli. I motivi sono diversi, fatto sta che il fenomeno dei raggiri a persone della terza età non diminuiscono, non crescono, ma cambiano. Un'evoluzione continua necessaria, da parte dei criminali, perché la truffa non può durare a lungo: prima o poi...