IL CASO

FELTRINO Niente da fare per la Feltrina, si tenterà di riaprirla nella mattinata di oggi. La sr 348, l'arteria principale di collegamento tra il Feltrino e il Trevigiano, è stata chiusa sabato sera a causa di uno smottamento in località Carpen. La strada è poi stata ripulita e riaperta nella tarda serata di sabato. Ma nello stesso punto c'è stato un altro smottamento e la frana continuava a scaricare in strada. Una situazione di pericolo che ieri a mezzogiorno ha imposto poco dopo una nuova chiusura decisa da Veneto Strade, che è al lavoro sul posto. Si tratta di uno smottamento importante, noto da anni, ma che ha causato questa volta anche problemi all'acquedotto della frazione di Carpen, che è stato scoperchiato: oggi ci sarà un sopralluogo da parte dei tecnici di ATS.

VIABILITÀ

Il comune di QueroVas ha avuto grossi problemi sulle due arterie principali, la Sp 1 Madonna del Piave (che è stata chiusa sabato sera per quasi tre ore a causa di uno smottamento a Scalon) e la Feltrina. «Domani (oggi) verrà fatta un'operazione di pulizia della sede stradale e di messa in sicurezza e poi verrà riaperta», spiegava ieri il sindaco Bruno Zanolla. «I disagi sono evidenti- ha detto -. Ribadisco la necessità di mettere mano a tutta l'arteria da Anzù in giù, in primis per la messa in sicurezza della strada perché non è possibile che ogni qualvolta piove un po' di più ci debba essere la paura che una colata di detriti possa finire sopra una macchina. In secondo luogo la Feltrina è il collegamento principale verso il Trevigiano e deve essere messa in sicurezza e potenziata. Insomma, è giunto il momento che si prendano delle decisioni a livello territoriale e che si intervenga. Dobbiamo tener conto che quanto accaduto questo fine settimana non è un fenomeno eccezionale e questo fa capire la necessità di intervenire al più presto». Il primo cittadino tiene a ringraziare Veneto Strade, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per il tempestivo intervento. Per quanto riguarda la rete secondaria del comune di Quero Vas invece non si sono rilevate criticità in quanto nel corso degli anni sono stati eseguiti degli interventi di mitigazione del rischio.

A FELTRE

Il Comune di Feltre si è impegnato su due fronti. Il primo quello del monitoraggio di alcuni punti storicamente sensibili che fortunatamente non hanno creato criticità. Due le problematiche principali rilevate: il noto problema degli allagamenti a Villabruna (partiranno a breve i lavori per risolvere in modo definitivo il problema) e uno smottamento lungo la strada vecchia ad Arson che ha determinato la chiusura della stessa. Il secondo fronte è stato quello di supporto al comune di Alleghe con la fornitura, grazie all'impegno dell'Ana della sezione di Feltre, di sacchi di sabbia.

IL FELTRINO

Per quanto riguarda Pedavena, il comune ha provveduto al monitoraggio di alcuni torrenti e alcune frane ma non si sono rilevati, fortunatamente, problemi. Veneto Strade è però intervenuto lungo la provinciale 473 di Croce d'Aune per del materiale sceso sulla sede stradale in un punto in cui sono in corso lavori di messa in sicurezza del versante. A Seren la protezione civile ha lavorato per la rimozione di piante e sassi caduti in strada e la pulizia di griglie. Si è registrato anche l'allagamento di qualche cantina. Ad Alano di Piave una forte grandinata ha causato non pochi danni alle automobili ed agli arredi esterni. Inoltre il forte vento ha causato danni alla malga Domador. Poi parti di coperture e grondaie divelte dal vento, oltre che qualche albero caduto, nel resto del territorio. Da segnalare anche danni al cimitero di Fener.

Eleonora Scarton

