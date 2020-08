IL CASO

FELTRE Feltre è isola felice per l'utilizzo della mascherina. Questo è quanto emerge da una breve indagine su alcuni esercizi pubblici dell'area centrale a pochi minuti dall'entrata in vigore dell'ordinanza firmata dal ministro della salute Roberto Speranza. La mascherina viene utilizzata in modo corretto e nessuno o perlomeno in pochi vengono ripresi per mettersi poi nella giusta via. Nel tardo pomeriggio di un lunedì in una Feltre appena uscita da un'acquazzone sono poche le persone sulle strade e nei locali pubblici, ma queste a quanto pare rispettano in pieno l'ordinanza.

THE CROWN PUB

Nel locale di Borgo Ruga tutto procede con tranquillità. «Qui siamo come una grande famiglia - spiega Raffaello Dalla Gasperina, uno dei gestori - e tutti o quasi si presentano nel locale con la mascherina indossata, è sufficiente un cenno per rimettere le cose a posto». Il gestore prosegue: «Nessuno si ferma al banco per consumare come è previsto dai regolamenti. I turisti sono ancora più precisi nell'utilizzo e se qualcuno è senza si ferma sulla porta. Nei prossimi giorni si capirà se la nuova ordinanza è stata recepita». Dalla Gasperina sottolinea però un fatto: «Meno attenzione alla sicurezza viene posta dai più giovani che sembrano sorvolare sulle ordinanze e sui divieti».

LA TORREFAZIONE

Tutto a posto anche in Largo Castaldi nel locale di Roberto Marchet. «Posso dire che - spiega Marchet - che regna una certa correttezza sia da parte dei feltrini che dei turisti. Non ho mai avuto problemi con nessuno o discussioni di qualche genere». L'aumento dei casi di Covid-19 e la nuova ordinanza potrebbe cambiare qualcosa: «Con i casi in aumento penso che si possa avere ancora una maggiore attenzione verso la mascherina, ma credo che ormai tutti sappiano che è meglio utilizzarla. Vedremo nei prossimi giorni se cambia qualcosa».

DA CASOT

All'Antica osteria da Casot le cose non sono diverse. Simone Vecchio, uno dei gestori entra nel particolare: «C'è un obbligo e questo viene rispettato anche perché la clientela che frequenta il locale non si individua fra i giovanissimi e quindi più responsabile verso certi obblighi». La spiegazione di Vecchio prosegue: «Credo che con la nuova ordinanza non cambi nulla per noi, la mascherina già viene utilizzata». Sentendo la gente in strada emerge che la parte più indisciplinata è proprio quella dei giovanissimi.

Daniele Mammani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

