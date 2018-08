CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FELTREIl problema delle bombe d'acqua tocca pesantemente anche il Feltrino anche se più in forma di allagamenti rispetto alle frane che devastano la montagna.Pochi giorni fa da Villabruna è partita una lettera al prefetto di Belluno per chiedere un suo intervento al fine di trovare una soluzione rapida al problema degli allagamenti. Una lettera che fa seguito all'esposto che venne presentato alla procra, ancora nel giugno 2016, dal concittadino Graziano Miglioranza, rimasto però lettera morta.Nessun passo è stato fatto per verificare le...