PORDENONE Da presidente di una Regione, Massimiliano Fedriga ha poteri limitati. Non può, ad esempio, decidere di riaprire le fabbriche, neanche con un colpo di mano. Può però mettersi alla testa di un movimento che vede montare la preoccupazione del Nord che lavora e far squillare anche di notte i telefoni di ministeri, presidenza del Consiglio e gruppi parlamentari. Ed è quello che ha fatto ieri, lanciando il piano friulano per la «ripartenza in sicurezza». «Perché c'è il rischio - ha detto - che il 4 maggio alcune aziende non riaprano non a causa del virus, ma per colpa di una concorrenza estera che ormai le avrà schiacciate». Per la prima volta, dai vertici politici del Fvg arriva l'allarme: «Se così non fosse - ha ammonito Fedriga - la crisi sanitaria si trasformerebbe in un dramma economico». Come dire che attenzione, c'è qualcosa di peggio del Coronavirus. Si chiama disoccupazione, desertificazione economica, povertà. Tutte cose che uccidono, né più né meno del Covid.

«Le nostre ordinanze stanno andando nella direzione giusta: abbiamo reso obbligatoria la protezione di naso e bocca in pubblico, stano stilando i protocolli per i luoghi di lavoro. In poche parole, da noi è già iniziata l'immaginazione della fase due, ma ora serve un piano graduale per la riapertura - ha proseguito Fedriga -. Chiaramente all'inizio non sarà tutto aperto: ci saranno test di 10-15 giorni, ma bisogna iniziare. I nostri dati sono buoni: i contagi e le Terapie intensive occupate, così come la mortalità, sono in discesa». Dettagli, questi, confermati dal vicepresidente Riccardo Riccardi. «Sono favorevole a un confronto tra i presidenti delle Regioni - ha aggiunto Fedriga - ma la regia dev'essere nazionale, perché i movimenti delle persone interesseranno tutti. C'è bisogno di un piano per organizzare in modo efficace anche i trasporti, oltre al lavoro nelle aziende». Fedriga ha fatto anche un esempio specifico, che interessa da vicino la provincia di Pordenone: «Pensiamo al settore del mobile, che rischia di rimanere senza mercato a causa della concorrenza estera: è necessaria almeno una ripartenza al 50 per cento, in totale sicurezza». L'allarme riguarda anche il turismo: «È un settore che mi preoccupa molto - ha ammesso il presidente -: sarà una stagione al 60-70 per cento».

Se da un lato è stata lanciata la campagna per accelerare la fase due, dall'altro ci sono settori che ancora secondo Fedriga necessitano del rigore più stretto. È arrivato un secco no, ad esempio, alle visite tra familiari stretti prima del 3 maggio, come invece è accaduto in Alto Adige: «Capisco le difficoltà sociali di questa situazione - ha detto -, ma in questo momento si rischia di compromettere tutto il lavoro fatto. Dobbiamo tenere duro e mantenere il distanziamento». Niente ritorno da mamma e papà, almeno sino a inizio maggio. E niente scuola: «Sono per la riapertura a settembre», ha confermato il presidente del Fvg.

Fedriga ha commentato anche la nascita della task force nazionale che affiancherà il Governo nella gestione della ripresa: «Mi auguro sia utile - ha detto -, ma i comitati tecnici non potranno sostituire la centralità della politica, che deve recuperare il suo ruolo. Anche il comitato scientifico attuale non deve avere il ruolo che ha il Governo». Un assist per l'attacco deciso: «Quando noi abbiamo deciso per primi di chiudere le scuole, siamo stati attaccati e derisi, anche dal mondo scientifico, che in questo caso si è dimostrato incerto. Io invece ho pensato ai miei figli. Quando questa storia sarà finita, dovrà essere fatto un ampio ragionamento sulle istituzioni internazionali della sanità. È mancata totalmente la prevenzione. Il mondo friulano della ricerca, invece, è un nostro grande orgoglio. Ora aspettiamo la validità dei test sierologici e della nostra app per tracciare i movimenti».

Le letalità del Coronavirus in Fvg oggi è del 7 per cento, contro il 12,9 per cento nazionale. Il 95 per cento dei deceduti aveva altre patologie e la media di età delle vittime è di 84 anni. Al Burlo Garofolo di Trieste, però, sono ricoverati anche tre bambini: uno di tre anni e mezzo è in Terapia intensiva, uno di sette è in reparto e uno di dieci è stato recentemente dimesso.

Marco Agrusti

