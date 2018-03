Fedriga: «No a Di Maio Così cambierò il Friuli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTATRIESTE «Noi ci proviamo fino in fondo. La Lega vuole dare un Governo al Paese, ma occorre partire dal Centrodestra perché è quello che ha ottenuto più voti. In ogni caso no a Luigi Di Maio premier, sarebbe un sovvertimento della volontà popolare: i 5 Stelle hanno raccolto meno voti della nostra coalizione».Massimiliano Fedriga, 38 anni, appena rieletto deputato dopo cinque anni da capogruppo del Carroccio alla Camera, è in piena corsa per la presidenza della regione Friuli Venezia Giulia, dove si vota il 29 aprile. Tuttavia...