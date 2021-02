LA TESTIMONIANZA

PORDENONE E UDINE La voce di un presidente di Regione, rotta dall'emozione, arriva all'orecchio di Fedriga. Siamo a un anno fa. «Se continua così ho finito i posti in ospedale, la mia regione è morta, salva almeno la tua». È quello che il presidente del Fvg considera «il momento più brutto di tutta la pandemia». Anche da un passaggio così tremendo nasce la strategia: fermare le attività prima dell'arrivo del contagio. E ancora oggi Fedriga considera proprio questa la chiave della sopravvivenza nella prima ondata: «Il 23 febbraio 2020 prendemmo una decisione coraggiosa, chiudendo le scuole anche senza casi confermati. Scegliemmo basandoci su buon senso e prudenza e fummo in grado di prepararci meglio all'arrivo della prima ondata», racconta il presidente. «Durante questo anno segnato in modo indelebile dalla pandemia - va avanti Fedriga - abbiamo cercato di mettere sempre al primo posto la salute dei cittadini. Siamo stati affrontati da un virus sconosciuto a tutto il mondo, quindi è inevitabile che ci siano stati degli errori. Ma sono stati dettati in gran parte dalla poca conoscenza del fenomeno che ha accomunato tutti. Non abbiamo mai usato la pandemia per fini politici, anche se sarebbe stato facile. Abbiamo sempre cercato di agire con buon senso e spirito di collaborazione anche in seno alla Conferenza delle Regioni, dov'è nato un buon clima».

Al problema sanitario si è presto sovrapposto quello economico. «Durante i momenti più difficili - ha illustrato Fedriga - abbiamo sempre cercato di essere vicini alle attività produttive in difficoltà. In proporzione agli abitanti, siamo il territorio che ha elargito più ristori di tutti. Non bastano, siamo consapevoli, a compensare un anno perso. Per questo lavoriamo per accompagnare le attività verso una riapertura in sicurezza. Il nostro obiettivo è quello di ripartire, guidati dal buon senso come abbiamo sempre fatto e mettendo comunque al primo posto la salute dei cittadini del Friuli Venezia Giulia».

