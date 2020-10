LA POSIZIONE

TRIESTE Chiusura posticipata dei ristoranti e bar, didattica a distanza al 100 per cento per le secondarie di secondo grado, aperture piscine e palestre e chiusura centri commerciali nei week-end. Ma niente ordinanza in stile Alto Adige. Questo il pacchetto di proposte del Friuli Venezia Giulia al Governo per rivedere l'ultimo Dpcm. A elencarle ieri mattina il governatore della regione Massimiliano Fedriga, supportato dai sindaci delle città capoluogo e del presidente dell'Anci. «Sono preoccupato per la tenuta sociale del Paese. Se non ci muoviamo insieme rischiamo di non arrivare a nessun risultato» ha affermato il governatore, in videoconferenza con Roberto Dipiazza, primo cittadino di Trieste con il quale la sera prima aveva partecipato alla manifestazione di titolari di palestre e commercianti, Pietro Fontanini, sindaco di Udine, Alessandro Ciriani, collega di Pordenone, Rodolfo Ziberna da Gorizia e Dorino Favot, presidente dell'associazione regionale dei sindaci. «Sto vedendo una tensione enorme - ha proseguito Fedriga - e tutte le istituzioni condannano chi inserisce all'interno di manifestazioni pacifiche arrecando danni enormi, ed è pacifico che certi soggetti vadano isolati. Qui non c'è qualcuno che vince o che perde, ma il rischio è che si perda tutti la battaglia contro il virus».

LE PROPOSTE

Il governatore ha, quindi, ribadito le proposte fatte nei giorni scorsi al governo: nelle scuole superiori didattica a distanza al 100 per cento, chiusura di bar e ristoranti alle 21 con l'obbligo della consumazione al tavolo dalle 18, chiusura dei centri commerciali nei fine settimana, palestra e piscine aperte. «Con pieno spirito collaborativo, rivolgiamo l'appello al Governo di rivedere le scelte dell'ultimo Dpcm ha specificato - le categorie colpite dai provvedimenti statali non vogliono solo aiuti economici, ma ci chiedono di poter lavorare, garantendo la piena sicurezza come hanno dimostrato». In merito a eventuali ordinanze sul modello adottato in Alto Adige è stato il sindaco di Udine Fontanini a proporla - il governatore ha spiegato come questi atti sarebbero impugnati dal Governo e quindi una scelta di questo tipo «rischierebbe di generare solo delle illusioni, quando invece il nostro obiettivo è quello di dare alle persone che ce lo chiedono delle risposte concrete». «Vogliamo collaborare con il Governo, ma il Governo ascolti i territori. Chiediamo - ha concluso Fedriga - una vera condivisione tra istituzioni, perché in questo momento serve unità: le Regioni hanno dimostrato di essere costruttive portando proposte concrete. Ci aspettiamo che anche dall'esecutivo nazionale arrivi lo stesso senso di responsabilità». Unanime il parere negativo dei sindaci sulle misure adottate dal governo.

LE REAZIONI

«Riteniamo la chiamata alle armi del presidente Fedriga un atto irresponsabile l'hanno definito i consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle, Ilaria Dal Zovo, Mauro Capozzella, Cristian Sergo e Andrea Ussai. «Il governatore decida se vuole fare il capopopolo o se, come ha dichiarato successivamente, vuole collaborare con il Governo per affrontare l'emergenza». «Ricordiamo a Fedriga che lui è, o almeno dovrebbe essere, il presidente di tutti - continuano gli esponenti M5S -. Chiamare a raccolta i sindaci dei Comuni capoluogo, casualmente tutti del suo colore politico o della sua maggioranza, per puntare il dito contro Roma, non è un atteggiamento responsabile». Pronta la controreplica della deputata leghista Vannia Gava: «Italia nel caos per manifesta incapacità del governo Conte. L'esecutivo Pd-5S-Renzi ha avuto a disposizione mesi interi per preparare il Paese alla seconda ondata di contagi, ma non ha mosso un dito, bene fa Fedriga a lanciare queste proposte».

© RIPRODUZIONE RISERVATA