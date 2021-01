Giuseppe Napoli (Federsanità Anci) si dice «fiducioso» nell'intervento della Regione, sollecitato a più riprese anche a dicembre. Proprio per scongiurare un eventuale aumento di rette e tariffe, nelle missive inviate all'assessore Riccardo Riccardi lo stesso Napoli, a nome delle 23 Asp e delle 8 case di riposo comunali associate, aveva invitato (il 10 dicembre) l'amministrazione a ristorare le mancate entrate, che «pesano fino ai quattro quinti nell'esposizione finanziaria, rispetto a un quinto dei maggiori costi» nelle strutture per anziani, mentre i contributi previsti dalla legge regionale del 6 novembre vanno a coprire solo le spese affrontate per l'emergenza covid. Il 15 dicembre, poi, Napoli aveva suggerito alla Regione di consentire alle residenze di poter rimodulare in aumento le tariffe 2021 approvate con il bilancio di previsione entro il 31 maggio 2021 e non entro il 31 dicembre 2020. E siamo ad oggi. «Abbiamo segnalato alla Regione il problema. La mancata copertura di molti posti per il covid ha impedito alla quasi totalità delle strutture di avere delle entrate che coprissero i costi. Le strutture devono chiudere i bilanci e in assenza di formali certezze di entrate extra rette non hanno altra strada che ritoccare le tariffe oltre ad una rimodulazione delle spese per il 2021. Il tema ora è in mano alla Regione. Abbiamo chiesto un intervento straordinario legato alla pandemia. Abbiamo trovato sensibilità. Avevamo anche suggerito di poter spostare il termine per i bilanci». Alla fine, «molti hanno applicato l'aumento in attesa che la Regione intervenga» riservandosi una correzione successiva. «Siamo in attesa di un provvedimento. I soldi sono stati accantonati in finanziaria, ma devono stabilire i criteri. Sono fiducioso. La prossima settimana avremo un incontro».

Cdm

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA