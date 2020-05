LA POLEMICA

BELLUNO «Basta puntare il dito contro i farmacisti. Le mascherine da 0.61 centesimi ancora non esistono»: con queste dure parole, Federfarma intende fare chiarezza sulla questione dei dispositivi di protezione individuali (i cosiddetti Dpi) annunciati dal premier Conte, perché la caccia alle mascherine è partita, ma il prodotto è difficile da reperire. La Federazione nazionale che rappresenta le oltre 16 mila farmacie private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, in ogni caso, non ci sta a passare da capro espiatorio all'interno del caos mascherine generato dal Governo, accusa Federfarma.

A CACCIA DI INFORMAZIONI

Sono tanti i cittadini che si rivolgono ai presidi sul territorio per sapere dei dpi al prezzo democratico annunciato dal Governo. Molti di loro potrebbero convincersi che siano i farmacisti a non volerle vendere. Nulla di più sbagliato tuona Grubissa, presidente di Federfarma Belluno -, questi prodotti non sono mai arrivati. In questo momento sta passando il messaggio che le farmacie siano colpevoli perché non vogliono vendere questo prodotto, ma non è così. Governo e Protezione civile hanno annunciato l'immissione sul mercato di un bene che ancora, di fatto, non è stato realizzato.

LA CONFUSIONE

Abbiamo lanciato appelli, proposto collaborazioni ma è mancata la collaborazione da parte del Governo la seconda accusa di Federfarma che anzi sottolinea come le farmacie siano rimaste sempre aperte anche nella fase più critica della pandemia, pur in difficoltà a reperire mascherine e guanti anche per sé e per i propri collaboratori. Nella fase calda della pandemia la categoria aveva lanciato proposte al Governo con lettere indirizzate al premier Conte e al Capo del Dipartimento di Protezione Civile, Borrelli. Si chiedeva di organizzare una filiera di distribuzione unica per le mascherine e ci si metteva a disposizione per fare da tramite, senza guadagnarci. Inoltre si ipotizzavano norme univoche per la distribuzione dei farmaci e dei dpi dicendo di non riuscire a trovare facilmente le mascherine dai fornitori. Sono mancati collaborazione e organizzazione ottimale - lamenta Grubissa -. Eppure noi abbiamo sempre dato la più totale disponibilità, con una serie di proposte tali da consentire una dispensazione corretta e ottimale alla popolazione per il tramite del codice fiscale, elemento talmente democratico che avrebbe consentito a tutti di avere gratuitamente la propria mascherina.

