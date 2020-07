IL MONITORAGGIO

BELLUNO Due punti percentuali di differenza tra l'intensità del traffico di sabato e quello di domenica in provincia di Belluno. A rivelarlo è il sistema messo a punto da Enel X Here, nato con l'obiettivo di mappare la mobilità durante il Coronavirus. City Analytics Mappa di mobilità impiega i dati provenienti dai veicoli connessi, dalle mappe e dai sistemi di navigazione. Se avete una macchina connessa con un gps o un telefono cellulare in tasca il programma tiene conto dello spostamento, chiaramente in modo aggregato per rispondere alle limitazioni in materia di privacy. Il sistema consente non solo di vedere i volumi degli spostamenti ma anche di tracciare le provenienze. Il sito internet permette il raffronto tra i volumi di traffico comparandoli al periodo compreso tra il 15 gennaio e il 15 febbraio. Se sabato il sistema ha rivelato che rispetto a quel periodo c'è stato un incremento del 33 per cento, domenica l'incremento è stato del 31 per cento. Difficile, però, sostenere che questa differenza di due punti percentuali possa spiegare i minori disagi di domenica rispetto a quelli sofferti dalla viabilità provinciale domenica.

I monitoraggi dei flussi di traffico rivelano che Cortina, sia sabato che domenica, non ha avuto incrementi di traffico particolarmente rilevanti. Anzi. Mercoledì scorso c'è stato però un più cinquanta per cento degli spostamenti mentre nel fine settimana i livelli di traffico di Cortina si sono mantenuti sotto il periodo di raffronto. Boom di spostamenti, invece, ad Auronzo, Alpago, Rocca Pietore, Quero Vas e Alano, oltre a Domegge e Sospirolo. Dati che raccontano come il turismo in provincia di Belluno stia cambiando molto in queste settimane. Nel frattempo il numero uno di Federalberghi Veneto Marco Michielli spiega che gli unici indicatori positivi sul fronte del turismo arrivano proprio dalla montagna che ad agosto avrà ulteriori margini di crescita. Un indicazione di cui gli operatori turistici dovranno tener conto nel tentativo di affinare ulteriormente l'offerta turistica.

