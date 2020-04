FEDELI

VENEZIA Neanche per i riti della Settimana Santa che comincia domenica, con le Palme, potrà esserci nelle chiese partecipazione dei fedeli. Saranno celebrati a porte chiuse ed entreranno nelle case con l'ausilio della tecnologia. Il patriarca Francesco Moraglia celebrerà in diretta streaming sulla pagina Facebook del settimanale diocesano Gente Veneta e su Antenna Tre e Rete veneta (canali 13 e 18) con questi orari: domenica la Messa alle 10; giovedì sanato la Messa nella cena del Signore alle 21; venerdì santo la Passione del Signore alle 16; sabato santo la veglia pasquale alle 21; domenica la Messa alle 10. Con apposito decreto il patriarca ha disciplinato le celebrazioni in tempo di pandemia. La regola generale è che vescovi e preti celebrino senza che ci siano persone: con loro, al massimo, sono ammessi un diacono, un cantore, un organista e gli addetti alle trasmissioni. Va omesso il segno della pace. Ecco cosa accadrà giorno per giorno e soprattutto nel Triduo. Domenica, quando fuori dalle chiese in processione con gli ulivi in mano, si ricordava l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, la Messa dovrà svolgersi all'interno. Gli stessi ulivi non possono essere benedetti. Giovedì santo: salta la Messa del crisma, quando tutto il clero si ritrovava in basilica di San Marco per incontrare il patriarca e ricevere gli oli santi; spetta al singolo sacerdote decidere se celebrare la Messa nella cena del Signore che ricorda l'istituzione dell'eucarestia, sempre con la regola maestra dell'assenza di fedeli. Sono cancellate la lavanda dei piedi e la processione eucaristica conclusiva, mentre il Santissimo sacramento sarà conservato nel tabernacolo usuale senza che sia spostato in altri luoghi dove venivano organizzate veglie ricordando la notte del Getsemani. Venerdì santo: non c'è azione liturgica della Passione e solo il celebrante può baciare la Croce; alla preghiera universale va aggiunta quella per chi si trova in situazioni di smarrimento, i malati e i defunti. Anche sabato notte la solenne veglia pasquale dovrà essere a porte chiuse e non possono essere celebrati battesimi. La regola generale della totale assenza di fedeli vale anche per le Messe del giorno di Pasqua. Per quanto riguarda la confessione, è ammessa l'assoluzione dei peccati in forma individuale, garantendo i presidi sanitari previsti: ambiente ampio e aerato, uso di mascherine, distanza minima di un metro, garanzia della riservatezza (ma, altrimenti, sono previste varie alternative). Per i contagiati, i familiari, gli operatori sanitari e i volontari è previsto il dono di speciali indulgenze. (a.spe.)

