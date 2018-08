Febbre del Nilo, i casi di contagio salgono a 54: colpiti 34 Comuni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I NUMERIPADOVA Il numero preciso si saprà solo tra qualche settimana, ma il trend è ormai segnato: l'estate 2018 sarà ricordata come l'estate della West Nile, il virus trasmesso dalla puntura di zanzara che quest'anno nel padovano ha colpito come non mai facendo anche una vittima, un ottantanovenne di Este morto alcuni giorni dopo essere stato ricoverato in ospedale a Schiavonia. Ma il virus del Nilo orientale non ne vuole sapere di fermarsi, colpa di un clima estivo umido e piovoso che sempre più assomiglia a quello di latitudini vicine...