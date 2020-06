LA GIORNATA

VENEZIA Un'altra riapertura eccellente nel segno di una ripresa graduale dopo il lungo stop forzato che non ha risparmiato nemmeno il mondo della cultura cittadina. Ieri mattina Palazzo Ducale ha spalancato nuovamente le sue porte - seppur nel rispetto delle misure anti Covid-19 - ai tanti visitatori che, a partire dalle 10, si sono presentati all'ingresso. E la lunga coda che si è formata in mattinata fa ben sperare, nell'ottica di un ulteriore passo verso la normalità. Famiglie con figli di ogni età ma non solo, turisti per lo più italiani e provenienti dalle regioni limitrofe, ma anche veneziani. Di certo invogliati da un costo del biglietto ridotto rispetto al solito (13 euro per gli adulti e 5,50 euro dai 6 ai 18 anni, mentre per i residenti e nati nella città lagunare l'accesso è gratuito) e da un flusso turistico ancora piuttosto ristretto, a causa dei voli internazionali ed europei non ancora garantiti.

I TURISTI

«Siamo arrivati qui ieri sera - ha detto una coppia trevigiana, accompagnata dai tre figli - e ripartiremo oggi (ieri, ndr), in giornata. Sapevamo che il Ducale avrebbe riaperto e ci siamo venuti, approfittando del periodo di relativa calma in città». «Era da tanto tempo che non tornavamo a Venezia - ha spiegato Flavio, insieme a moglie e figlia, della provincia di Milano - così abbiamo deciso di fare un giro turistico». Partito da Milano assieme ai genitori, Andrea ha raccontato invece di aver voluto prolungare di due giorni il soggiorno in città, apposta per poter visitare le splendide sale del palazzo veneziano proprio in occasione della sua riapertura. Tutti in fila, in attesa di sottoporsi alla misurazione della temperatura - tramite totem o termometro frontale per i bambini - prima di entrare a piccoli gruppi di dieci.

IL PERSONALE SANITARIO

Una giornata, quella di ieri, caratterizzata anche dalla presenza di una trentina di operatori sanitari degli ospedali Civile e dell'Angelo, omaggiati con una visita al Ducale come ringraziamento simbolico dell'impegno dimostrato nel fronteggiare la pandemia. «Avervi qui è un onore e ci emoziona - ha dichiarato Mariacristina Gribaudi, presidente Fondazione Musei Civici - per tutto quello che avete fatto in questo periodo per i nostri cari. Venezia ancora una volta rinasce, accogliente e bella come non mai. Sappiamo che questo è solo l'inizio ma ci dà la forza di proseguire col giusto ottimismo verso la normalità anche della nostra offerta museale». «Oggi è una giornata speciale. Il Palazzo Ducale è un luogo simbolo, il che vuol dire che continua a generare valore anche nel nostro momento contemporaneo», ha commentato Gabriella Belli, direttore Muve, sottolineando come al suo interno si possano ammirare le opere dei più grandi pittori italiani del Rinascimento che hanno saputo rappresentare anche le grandi crisi del passato - sociali e politiche - vittoriosamente superate dalla città. Fino a fine giugno il Ducale aprirà al pubblico solo il sabato e la domenica, dalle 10 alle 18. «Contando di arrivare ad un'apertura più estesa, per tutta la settimana - ha detto Belli - dal primo luglio». «Questa giornata - le parole della presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano - segna un'altra tappa importante per la rinascita e riapertura di questa città al mondo. Venezia riparte anche dalla cultura e dalla bellezza».

La biglietteria sarà aperta, ma la prenotazione online è consigliata per garantire una miglior organizzazione. Saranno tra l'altro proposte, nei prossimi fine settimana, anche delle visite guidate in orario extra. E cioè con ingressi in esclusiva dalle 18.20 alle 20.

Marta Gasparon

