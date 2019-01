Faville verso nord-ovest, la Piroa promette un buon anno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NOALE «Co l fumo se gira partede Istrana, pare che l segna na stajon propio sana. Formento, polenta e vin ciaro, vedeli in stala e galine so l punaro». Faville a nord-ovest: per il vate di Noale il 2019 sarà un anno buono. Il pronostego' non delude le speranze degli 8mila assiepati sotto la Rocca per il tradizionale panevin dell'Epifania.La manifestazione organizzata dalla Pro Loco, con una delle pire più attese della provincia, mostra all'imbrunire la tradizione vera che piace ai noalesi e ai veneti di questa parte di territorio. Un salto...