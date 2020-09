LA TRATTATIVA

PORTOGRUARO Sono ore decisive per la costruzione di un possibile accordo tra la coalizione di Florio Favero e quella di Maria Teresa Senatore. La sindaca uscente, che ha ottenuto il 25 per cento dei consenSi, restando però fuori dal ballottaggio, ha rotto il silenzio l'altroieri con una nota stampa in cui esprime la disponibilità della coalizione che l'ha sostenuta, composta anche Forza Italia e Fratelli d'Italia, ad ascoltare, in vista del ballottaggio, eventuali proposte da parte di chi, nel quinquennio appena trascorso, ha condiviso con noi le scelte di governo della città. Il riferimento è in particolare alla Lega, che ha portato avanti la legislatura fino a fine mandato e che con il 18 per cento dei voti rappresenta la componente più forte della coalizione che sostiene Favero. «Siamo contenti dell'apertura espressa dalla coalizione che ha sostenuto la Senatore ha detto Favero Una posizione che andrà approfondita in un incontro con loro che dovrà esserci nelle prossime ore e che non abbiamo ancora avuto. Nessun egocentrismo riuscirà a distruggere il centrodestra e sono convinto che la mia coalizione sarà capace di chiudere il cerchio, con l'obiettivo di far vincere il centrodestra e di creare una squadra di governo forte per sviluppare un visione nuova della città».

Uno dei protagonisti delle trattative sarà sicuramente Luigi Geronazzo, assessore uscente alle Attività produttive e Sport. Geronazzo, prima ancora dell'ex sindaco Antonio Bertoncello e della più votata delle amministrative del 2015 Irina Drigo, è risultato il candidato consigliere più votato. A segnare la croce sul suo nome sono stati 367 cittadini, di cui 233 della sua Pradipozzo. «Anche se il distacco con la Senatore non è stato abissale - ha detto Geronazzo - dobbiamo sicuramente dare merito al vincitore. Credo che il centrodestra debba ora ricompattarsi, avviando un dialogo che parta però dal riconoscimento del valore di ciascuna lista». Favero, oltre alla lista della Lega, può contare sul peso delle civiche Forza Portogruaro, che ha 649 voti, e Lista Toffolo, 407. Senatore con la sua lista personale ha ottenuto 1952 voti e può contare sul buon risultato di Fratelli d'Italia che è stata scelta da 886 persone.

«INCIUCIO»

A parlare esplicitamente di inciucio nel centrodestra è il candidato del centrosinistra, Stefano Santandrea, che andrà al ballottaggio partendo dal 37 % del primo turno. «La Lega ha corso da sola con un suo candidato, licenziando di fatto la Senatore - ha osservato - Adesso, però, siccome è certa di non farcela da sola al ballottaggio, chiede l'aiuto di chi ha silurato. Favero, durante la campagna, ha scaricato sulla Senatore tutte le responsabilità di un'amministrazione ferma e chiusa. Adesso chiede il suo aiuto e parla di centrodestra unito. Mi chiedo, come tanti cittadini che forse hanno votato la Senatore, che fiducia si possa avere nei confronti di chi l'ha screditata. Evidentemente questo presunto amore rinato è legato alla volontà di Favero e della Lega di vincere comunque a scapito della stabilità. Io sto lavorando per includere tutti coloro che vogliono lavorare e impegnarsi per la città e per i cittadini con idee concrete e realizzabili».

Teresa Infanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

