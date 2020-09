PORTOGRUARO

Con l'avvicinarsi del ballottaggio tra Stefano Santandrea (centrosinistra) e Florio Favero (centrodestra) iniziano ad intensificarsi le indiscrezioni e le voci sulla futura composizione della giunta comunale, composta da 5 assessori.

In caso di vittoria del candidato Florio Favero, pare scontato che alla Lega spetti anche il ruolo di vicesindaco, che potrebbe essere assegnato a Mattia Dal Ben, il giovane segretario della sezione di Portogruaro che è risultato il più votato della sua lista con 166 voti personali di preferenza.

Un assessorato potrebbe essere assegnato a Forza Portogruaro, la seconda lista di Favero più votata. A raccogliere più preferenze sono stati Riccardo Rodriquez (150 voti) e il consigliere di maggioranza uscente Cristian Moro (81 voti). Competenza e continuità potrebbero essere i motivi di una riconferma anche dell'assessore uscente, Luigi Toffolo, che già si è occupato di servizi sociali. Toffolo è iscritto alla Lega ma è il più votato della Lista Toffolo, con 97 voti. Guardando alle liste che si sono apparentate, in giunta dovrebbe entrare quasi sicuramente anche l'assessore uscente alle Attività produttive Luigi Geronazzo, braccio destro di Maria Teresa Senatore nei suoi cinque anni di amministrazione, mentre l'ex prima cittadina dovrà invece accontentarsi del ruolo di consigliere comunale. Favero ha infatti già escluso la possibilità che il sindaco rimasto fuori dal ballottaggio entri nell'esecutivo. Infine, si vocifera della presidenza del consiglio comunale assegnata a Gastone Mascarin di Fratelli d'Italia.

Nel centrosinistra, che vede la candidatura di Stefano Santandrea, i giochi sembrano più semplici, visto che l'apparentamento con le liste di Graziano Padovese, che hanno ottenuto il 4,4 per cento, non dovrebbe sbilanciare di molto gli equilibri. È molto probabile che la squadra, in caso di vittoria, scelga anche di nominare degli assessori esterni. Vicesindaco potrebbe essere nominata Irina Drigo, la più votata della lista del Pd (283 voti), che aveva già ricoperto il ruolo di assessore nella giunta Bertoncello. La lista Santandrea sindaco è stata la più votata dopo quella del Pd. Da qui potrebbe uscire un altro assessore, magari Maria Teresa Ret (203 voti), anche lei con un'esperienza di giunta nell'ambito della Cultura. Stando solo ai dati sulle preferenze anche Marco Terenzi della lista Città per l'Uomo (172 voti) potrebbe far parte della futura giunta Santandrea.

Intanto, proprio Santandrea ha annunciato di voler chiudere ufficialmente la campagna elettorale domani, giovedì 1 ottobre, con la partecipazione e l'intervento musicale straordinario del maestro Enrico Bronzi, già direttore artistico del Festival di Musica. L'appuntamento è alle 20 in piazza della Repubblica. «Portogruaro ha detto Santandrea ha bisogno di valorizzare le sue competenze. Non abbiamo bisogno di quei leader politici che fanno solo demagogia, parlano di tutto ma non di Portogruaro, puntano sulle paure e si disinteressano della città e delle sue esigenze».

Teresa Infanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA