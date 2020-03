FAVARO La settima vittima nel Veneziano, morta lunedì all'ospedale dell'Angelo di Mestre, è Luciano Carniato. Il quadro clinico dell'uomo, 78 anni, residente a Favaro, pluripatologico e cardiopatico, era già fortemente provato. Nel suo caso, infatti, il Covid-19 potrebbe essere stata una concausa del decesso. Eventuali accertamenti diagnostici potranno confermare o smentire l'analisi. Non è chiaro, al momento, se abbia contratto il virus in ospedale o in altre circostanze.

La moglie di Carniato, pensionato, è in quarantena a casa in questo momento.

Non sarà possibile neppure fissare una data del funerale in questa fase: primo, perché si dovrà aspettare che la donna esca dal periodo di isolamento, in secondo luogo bisognerà attendere almeno il 3 aprile, termine del periodo di embargo ministeriale a tutte le manifestazioni pubbliche, comprese appunto le celebrazioni religiose.

Nell'area di Favaro ci sono altri due casi di contagio: si tratta di una donna in quarantena casalinga, e di un anziano di Campalto ricoverato, invece, all'ospedale dell'Angelo in Terapia intensiva (e quindi grave).

«Voglio esprimere la mia vicinanza alla famiglia di Carniato per questo triste lutto - commenta l'assessore Renato Boraso, originario di Favaro - in questo momento è fondamentale cercare di rispettare le prescrizioni per evitare che l'epidemia dilaghi ancora di più».

