FAVARO

MESTRE La sfida riparte dalle municipalità. Dopo il dibattito televisivo di ieri mattina Pier Paolo Baretta nel pomeriggio si è recato a Tessera e Favaro per sottolineare l'esigenza di ridare deleghe e funzioni agli strumenti del governo decentrato. Una linea opposta a quella attuata dall'amministrazione in carica che ha preferito accentrare il livello decisionale. A Tessera il sottosegretario al Mef ha parlato del sostegno ai negozi di vicinato, necessari per assicurare l'equilibrio economico e sociale della frazione, e soprattutto delle scuole, per evitare lunghi spostamenti agli scolari e ai loro genitori.

Poi il candidato si è spostato in piazza Pastrello, a Favaro, a sostegno della candidata alla municipalità della coalizione di centrosinistra, Roberta Tossato. Qui Baretta, davanti a un discreto pubblico, ha affondato il colpo, puntando sul conflitto di interessi del sindaco in carica e su un clima difficile in termini di confronto democratico lamentato in questi giorni da acuni cittadini. Una sortita, quella di Baretta, nell'unica municipalità attualmente governata dal centrodestra dove la sfida per la squadra del candidato sarà particolarmente impegnativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA