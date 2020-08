ELEZIONI

MESTRE La Municipalità di Favaro è la palestra del centrodestra, l'unica che ha conquistato alle precedenti comunali del 2015 e quella dalla quale intende partire questa volta per conquistarne altre. Ne è convinto Renato Boraso, assessore alla Mobilità del Comune e regista della vittoria precedente, che ha presentato i 18 nomi della lista Boraso civica popolare che correranno per far rieleggere il presidente Marco Bellato al parlamentino di piazza Pastrello (assieme a Brugnaro, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega): unica Municipalità con cinque liste a sostegno: Gianpietro Trabuio detto Piero (Venezia, 07/09/1963), Oscar Bonaldo (3/03/1954), Michele Carrer (23/07/1962), Giovanni Dalla Costa (11/01/2000), Claudio Danesin (19/08/1970), Sara De Grandis (26/07/1999), Barbara Favaretto (30/07/1964), Elisabetta Geraci (11/08/1961), Andrea Granzo (23/01/1982), Sarah Mattarollo (23/07/1984), Sergio Memo (21/05/1948), Angela Sica (Salerno, 23/04/1985), Laura Scatiggio (15/01/1979), Stella Scattolin (Gagliano del Capo, 18/09/1990), Anna Maria Simionato (Bassano del Grappa, 26/07/1957), Denis Trevisan Mirano, 11/12/2001), Stefano Ugenti (11/03/1998), Debora Vettori (06/11/1969).

«Diciotto ragazzi che rappresentano tutto il territorio della Municipalità e le sue varie realtà, dal mondo delle parrocchie a quello delle attività produttive, fino al volontariato. Confermiamo come capolista Gianpietro Trabuio, che ha fatto molto in questi ultimi 5 anni, e aggiungiamo una presenza femminile che va ben oltre l'obbligo delle quote rosa» commenta Boraso che sottolinea come la sua lista, dopo quella di Luigi Brugnaro, sia l'unica tra le varie presentate, anche dal centrosinistra, «che mantiene nel simbolo il nome di un politico del territorio che si prende la responsabilità di quel che è stato fatto; neanche Baretta l'ha fatto». (e.t.)

