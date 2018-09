Fausto, 5mila chilometri in bicicletta evitando anche il ricatto di un agente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'AVVENTURASOSPIROLO Un mese e mezzo in bicicletta, o poco più, e la strada per arrivare fino in Nepal, per il sospirolese Fausto De Poi, si è dimezzata. I pericoli del viaggio? Arrivano... dalla polizia. Fausto, alla soglia dei 40 anni, era partito da Sospirolo poco più di un mese e mezzo fa (a salutarlo c'erano un centinaio di paersone e il sindaco Mario De Bon) verso terre che lo avevano conquistato tre anni fa, in occasione del disastroso terremoto.DIAMO I NUMERI!Aveva davanti diecimila chilometri. Cinquemila di questi ormai sono stati...