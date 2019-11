Fatture false, Semenzato paga 5 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CONTO SALATOMESTRE Certo i motivi di salute. Ma ancor di più il fatto di aver saldato il conto, a dir poco salato con l'Erario. Federico Semenzato, 52 anni, mestrino, ha ottenuto i domiciliari dopo aver sborsato sull'unghia qualcosa come 5 milioni e 150mila euro. Vale a dire l'ammontare dell'intero debito tributario correlato all'utilizzo di fatture per operazioni risultate inesistenti. L'accusa formulata nei suoi confronti è di aver riciclato almeno un milione e 600mila euro per conto del clan Grandi Aracri di Cutro, una delle famiglie...