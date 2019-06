Fatture false, bufera su noto studio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Società create ad hoc intestate a prestanome o l'utilizzo come cartiere di aziende decotte per emettere fatture per operazioni inesistenti. Una truffa milionaria scoperchiata dalla Guardia di Finanza di Venezia che vede al centro un studio tributario di Mestre, quello del dottor Igino Negro che, insieme al figlio Daniele e al socio Massimo Fernandez, risulta fra i 15 indagati per evasione e frode fiscale, con un sequestro di beni per oltre tre milioni di euro fra terreni e appartamenti anche a Mestre, Spinea e Santa Maria di Sala. Senza...