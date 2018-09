Fattoria: dopo la sfuriata il summit con Zoccarato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROVIGO Le vicende della Fattoria tornano prepotentemente al centro del dibattito cittadino. Ieri mattina il presidente del centro commerciale Claudio Zoccarato era insieme ai propri collaboratori a Palazzo Nodari per un incontro con il sindaco Massimo Bergamin, con gli assessori a Commercio e Urbanistica Luigi Paulon e Federica Moretti, oltre che con il nuovo dirigente dei due settori Christian Scalabrin, che ha preso servizio in municipio dallo scorso luglio. Una riunione tecnica per chiarire lo stato dell'iter della richiesta di...