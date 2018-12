Fattore Conte lo stile fragile del compromesso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIO / 1Il premier Conte ovvero il realismo di Sancho Panza. Così lo scudiero di Salvini e Di Maio, nell'eclisse dei due Don Chisciotte, è riuscito a ritagliarsi il suo ruolo. Se l'eroe di Cervantes (in questo caso in duplice versione giallo-verde) è la follia che stravolge e idealizza, il suo subalterno rappresenta il buon senso terreno e in qualche modo il Sancho Panza che è in Conte s'impossessa di un linguaggio e di un modo di fare - molto cerimonioso con Juncker preso a braccetto, flautato con Moscovici che non può...