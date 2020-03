Sono la figlia del signore - classe 1936 deceduto il 15 marzo all'Ospedale Civile di Venezia. Una mia conoscente mi ha avvisato che a pag. II della cronaca di Venezia del 24 marzo si leggeva che sempre ieri, poi, sono tornati dall'Iss gli esiti degli esami di approfondimento su due decessi dei giorni scorsi. É stato quindi Covid-19 a uccidere, il 15 marzo, su un letto dell'Ospedale Civile di Venezia, L.B., 84 anni, residente nel sestiere di S. Marco, indicandomi che si trattava inequivocabilmente di mio padre. Informo che il primario di rianimazione, dott. Marco Meggiolaro, ha sempre dichiarato che la causa della morte di mio padre è attribuile a polmonite; lo stesso, infatti, è sempre risultato negativo a ben tre tamponi effettuati nel corso del ricovero iniziato il 15 febbraio scorso. Ho prontamente contattato il primario che mi ha confermato la sopra descritta versione dei fatti e, dopo un'ora sono stata raggiunta telefonicamente anche dal direttore dell'Ospedale di Venezia il quale mi ha detto che ad oggi la struttura da lui rappresentata non è in possesso di alcun referto che certifichi la presenza di covid-19 negli esami di mio padre. Ciò premesso, intendo conoscere - anche per l'incolumità mia e della mia famiglia - la verità dei fatti e in particolare come si possa attestare l'esistenza di esami refertati dall'Iss che risultano invece ignoti all'ospedale civile di Venezia.

