BELLUNO Sul tavolo della prefettura sono arrivate quattrocentocinquanta richieste di poter continuare a lavorare e a produrre. Una mole di lavoro che ha costretto il prefetto a istituire una task force con la Camera di commercio, la Provincia e la Guardia di Finanza, per il necessario supporto valutativo delle varie pratiche. Tre quelle che sono già state sospese perché non avevano i requisiti previsti dal decreto di domenica. In un momento così delicato e davanti ad una montagna di domande da esaminare la prefettura, prima ancora che invocare il rispetto alle regole, invoca il buon senso: «Si confida comunque - recita una nota dell'ufficio territoriale del governo - sulla responsabile e piena collaborazione del mondo delle imprese, affinché venga assicurata massima attenzione e puntuale osservanza delle disposizioni finalizzate a tutelare la salute dei cittadini ed il contenimento del contagio del virus».A convocare tutti al tavolo, virtuale, il prefetto di Belluno, Adriana Cogode. A prendere posto davanti alle rispettive telecamere i rappresentanti delle Forze di polizia, il Direttore Generale Ulss, il Sindaco di Belluno, il presidente della Provincia ed i sindaci di un gruppo di comuni dove sono stati attivati i centri operativi comunali. Dopo aver affrontato il nodo delle case di riposo si è parlato anche dei controlli e della vigilanza «sulla stretta osservanza delle disposizioni relative alla chiusura degli esercizi commerciali, ai divieti di spostamento delle persone fisiche e, alla sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali».

«Dette imprese - prosegue la nota - possono svolgere l'attività previa comunicazione al Prefetto della provincia dove è ubicata l'attività produttiva, indicando le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Sono altresì consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa o le atre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto. E' inoltre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari così come ogni altra attività diretta a fronteggiare l'emergenza. Ed ancora non sono sospese le attività professionali, le attività di call center con modalità di massima sicurezza, le attività e servizi di sostegno alle imprese (limitatamente alla consegna) e le attività delle Agenzie di lavoro temporanea, nei limiti e nel rispetto delle norme sul contenimento del contagio».

«Ben il 62 per cento delle imprese artigiane bellunesi è stata costretta a chiudere» mette nero su bianco Confartigianato che definisce «i numeri forti e preoccupanti, che vanno a interessare oltre 12.000 addetti di questo comparto in provincia di Belluno: un impatto che pone molti dubbi a un sistema economico fondato sulla piccola dimensione, ma tipologia di azienda determinante perché al servizio della comunità o inserita in numerose filiere i cui prodotti sono destinati all'esportazione». «Stiamo registrando un crescendo esponenziale di giorno in giorno - afferma Michele Basso, direttore di Confartigianato Belluno - di aziende che si rivolgono ai nostri uffici per aderire al fondo di sostegno al reddito (Fsba), mentre da oggi è operativa anche la Cig in deroga». «Per poter espletare tutte le domande che ci stanno arrivando, abbiamo potenziato il nostro servizio sindacale - informa il direttore Basso - ma chiediamo pazienza perché le domande sono davvero molte. A oggi le pratiche elaborate per le diverse tipologie di ammortizzatori sociali sfiorano quota 300, di cui quasi 200 per la sospensione con fondo per l'artigianato e sono laboriose per la parte di raccolta delle firme dei titolati e dei dipendenti dovendo evitare spostamenti. Del fatto abbiamo interessato la Questura, che ci ha risposto puntuale». «L'impegno profuso verso l'assistenza ai dipendenti delle nostre aziende - conclude la presidente Scarzanella - non è il solo fronte su cui Confartigianato Belluno sta concentrando gli sforzi. Sul tavolo c'è l'altra grossa questione della necessità di risorse per noi imprenditori, che con i 600 euro attualmente stanziati difficilmente potremo rialzarci».

