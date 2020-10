VENEZIA La gestione dell'emergenza prevede che in base alle previsioni di marea vengano azionate le sirene, che alle 7.14 di ieri mattina hanno avvertito i veneziani dell'evento che si sarebbe verificato con picco alle 10.45 di 130 centimetri. Con l'aggiunta che Il provveditorato informa che verrà eseguito un test di sollevamento delle barriere del Mose.

E infatti le barriere avevano iniziato il processo di movimentazione alle 7.07.

Alle 8.35 nuovo aggiornamento del Centro Maree, con la certezza che tutto il sistema Mose era attivo e che la marea era stabile a 60/65 centimetri. Con la postilla che invece a Chioggia, a causa della bora, si registrava un sovralzo di 15 centimetri. «Ma essendo il Mose ancora sperimentale - dice Alvise Papa, responsabile del Centro di Previsione maree del Comune - le sirene dovevano comunque essere azionate: si trattava di un test, in quanto tale potevano esserci anche degli intoppi. Quando nel 2022 andrà a regime, ci sarà un sistema di allertamento diverso, con suoni delle sirene diversificati a seconda del fatto che le barriere vengano azionate o meno».

Insomma, una catena di informazione da affinare, se non da creare ex novo. E un superlavoro per gli uomini che stanno dietro le quinte: giusto qualche ora di sonno, tra l'1,30 di notte e le 5 di mattina, e poi di nuovo in sala operativa del Centro Maree. Così tra mercoledì e giovedì è stata affrontata l'emergenza: la previsione a 135 centimetri fatta nella serata di mercoledì, ieri si è dimostrata valida, confermata da un contributo meteorologico di 70 centimetri.

E l'incognita, nel pomeriggio di ieri, è rimasta anche per la giornata di oggi. Perché le iniziali previsioni di 125 andavano al rialzo a causa della concomitanza di molti fattori.

Complice il comportamento dell'onda di marea nel basso Adriatico, ma anche quello della bora che stazionava nella parte nord: ieri mattina la convergenza dei due fronti opposti, con temperature molto diverse, ha dato origine alla tromba d'aria di Sottomarina. E se ieri la bora soffiava con raffiche di 60 chilometri all'ora, lo scirocco continuava a sospingere l'acqua che non defluiva.

Raffaella Vittadello

