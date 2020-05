GLI ESPERTI

VIGONZA Erano abituati a farli giocare, farli ridere e vederli scatenarsi nelle aule e sui prati. Attività ludiche e motorie, ma anche tanti insegnamenti preziosi. Ora invece gli istruttori e gli educatori del mondo dell'infanzia devono accontentarsi di un monitor attraverso cui comunicare con i propri bambini. L'emergenza ha infatti stravolto anche la vita dei più piccoli, ma per bimbi e adolescenti è davvero possibile l'apprendimento a distanza? Sì, ma non per sempre. Per questo motivo l'associazione padovana Meravigliosamente (sede a Vigonza e attività a Ponte di Brenta, Busa, Noventa e Vigonovo) sta studiando la propria fase due. Quella del graduale ritorno alla normalità. Una normalità che dovrà passare soprattutto per le lezioni all'aperto.

Nata nel 2014 grazie a due psicologi e un'economista (Vera Segalina, Alessandro Bettin e Cristina Vanetto) oggi l'associazione gestisce 200 bambini e mette in campo oltre 25 lavoratori specializzati attraverso doposcuola e altre attività, anche in una ludoteca all'aperto creata a Campagna Lupia nel Veneziano. «In questo periodo di emergenza raccontano - abbiamo gestito online i nostri ragazzi, li abbiamo accompagnati con video e telefonate con cui li abbiamo aiutati a svolgere i compiti e li abbiamo invitati a non mollare e a rispettare le regole, inviando anche consigli per i genitori che dovevano gestire i bambini più piccoli». Ma non tutto è stato rose e fiori: «La situazione in alcune famiglie proseguono - è diventata difficile e noi psicologi, educatori ed operatori ci siamo attivati per ascoltare i genitori che dovevano gestire bambini con difficoltà per aiutarli a sostenere il peso nel far svolgere sia le ore di video-lezioni sia i compiti che venivano assegnati ai propri figli, tenendo conto che non tutti i bambini sono uguali tra loro».

Ora, però, è tempo di guardare avanti. La fase due definita dal governo riporterà nei prossimi giorni moltissimi genitori al lavoro e si pone dunque un nuovo problema, quello di bambini o adolescenti che rischiano di trovarsi soli. «Lo scenario nazionale ricorda l'associazione - prevede la chiusura delle scuole, ma come educatori ci sentiamo in dovere nei confronti dei nostri ragazzi di provarci, di inventare qualcosa». Ecco, quindi, il decalogo degli esperti. «Le nostre proposte sono l'utilizzo dei giardini delle scuole, con arrivi e uscite stabilite uno alla volta senza che i genitori scendano dall'auto. L'organizzazione di micro-aule all'aperto, sotto gli alberi, di quattro o cinque bambini con un professionista. Un banco appoggiato sull'erba ad una distanza l'uno dall'altro di un metro e mezzo, con sopra un dispositivo igienizzante. L'utilizzo di guanti e mascherine, il bagno da usare un bambino alla volta e sempre igienizzato».

L'associazione lavora puntando «sull'esperienza diretta attraverso i cinque sensi, coinvolgendo in primis i bambini e ragazzi per i quali è necessario integrare la didattica online». La squadra in prima linea è formata da psicologi, pedagogisti e altri professionisti: Francesca Agostini, Annalaura Mazzetto, Eva Segalina, Marta Basilicata, Nicola Monetti, Renéè Miozzo, Elena Olivo e Alberto Bettin. Per gli esperti le attività all'aria aperta sono fondamentali: «Già all'inizio del Novecento spiegano - in Italia esisteva la didattica all'aperto per bambini deboli e fragili che rischiavano di contrarre la tubercolosi. Questa esperienza dimostrò che questa situazione portava ad un apprendimento migliore e più naturale a tal punto che venne estesa a tutti i bambini, prima in Italia e poi in diversi Paesi europei». E oggi, per loro, c'è pure il motto: «Farsi umili e imparare dai bambini ad essere grandi».

