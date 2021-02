IL NUOVO FRONTE

BELLUNO Categoria che interpelli, no vax che trovi. Potrebbe essere rivisitato in questo modo, alla luce degli ultimi avvenimenti in provincia, il famoso detto (Paese che vai, usanza che trovi). Prima le operatrici socio-sanitarie di un intero reparto dell'ospedale di Pieve di Cadore. Poi due volontarie della Croce Rossa di Feltre e numerosi oss delle case di riposo bellunesi. Ora le farmacie. A dire il vero c'è un solo no vax su oltre 200 farmacisti. Ma il dato non lascia comunque indifferenti trattandosi di una delle categorie che teoricamente hanno maggiori strumenti di conoscenza e facilità di accesso alle informazioni sul vaccino. «Sì, tra di noi c'è una persona contraria al vaccino». La risposta di Roberto Grubissa, presidente Federfarma, arriva dopo una piccola pausa in cui il telefono rimane muto. Aggiunge subito che non può fare nomi, «questione di privacy», senza contare che «tutti capirebbero subito di chi si tratta».

SENZA NOME

I no vax vengono additati ma protetti dall'anonimato. Sia mai che qualcuno decida di non andare più in quella farmacia o di spostare l'anziano genitore in una casa di riposo in cui tutto il personale è vaccinato. Chiariamo subito la posizione della farmacista. Nel suo caso non ci sono dubbi sull'efficacia del vaccino anti-covid e non si è presa del tempo per capire quali possano essere gli effetti a lungo termine. No. La donna di cui si parla è proprio contraria ai vaccini. Una no vax, a tutti gli effetti. Tanto che alcuni colleghi sono insorti e l'hanno criticata in modo aspro: «Come può vendere farmaci una che la pensa in questo modo?». Lo stesso Grubissa ammette che «un conto era prima, quando questa persona lavorava in ambito para-sanitario ma adesso che ha una farmacia, non può pensarla in questo modo». Per ora, la no vax continua a fare ciò che ha sempre fatto. Vendere farmaci.

IL PARADOSSO

«Provvedimenti? Non faremo nulla nei suoi confronti spiega il numero uno dei farmacisti bellunesi Non è ancora stata fatta una legge che renda obbligatorio il vaccino. E non è accaduto perché devono capire la durata, l'efficacia, etc. Non ci sono dati nel medio-lungo periodo. Vengono fuori solo con milioni e milioni di dosi e dopo tanto tempo». Grubissa fa l'esempio di farmaci comuni come l'Aulin o la Novalgina e degli effetti collaterali che uscirono dopo 40 anni dalla loro commercializzazione. Farmaci, tuttavia: «Questa è una situazione diversa. Noi comunque siamo fiduciosi. Belluno è quasi bianca, cioè libera dai positivi». In provincia ci sono 75 farmacie e oltre 200 farmacisti. La disponibilità al vaccino è stata quasi totale. «Abbiamo già iniziato le seconde dosi conclude il presidente di Ferfarma Devo ammettere che l'Usl 1 Dolomiti ha pianificato bene la campagna vaccinale. Ci ha messo al riparo dal rischio di non poter chiudere il ciclo vaccinale a causa dei tagli dalle aziende farmaceutiche. In quel caso l'efficacia del vaccino si sarebbe annullata». All'appello manca una sola farmacista che rappresenta la coda di un fenomeno di cui non si conoscono ancora le vere proporzioni. Non tutti i no vax, però, rimangono ancorati alle loro convinzioni. È il caso delle oss di Pieve di Cadore. «Se renderanno obbligatorio il vaccino ci licenzieremo» avevano esclamato. Poi il caso si è sgonfiato e hanno fatto tutte dietro front. Mentre le due volontarie feltrine sono state sospese dal servizio attivo in ambulanza con la Croce Rossa. Una si è presa ferie. L'altra sta combattendo contro il covid. Volente o nolente gli anticorpi li svilupperà lo stesso ma anche lei, se vorrà tornare al lavoro, dovrà vaccinarsi.

DP

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA