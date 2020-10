SALUTE

UDINE Covid e farmaci introvabili. L'attenzione è, ovviamente, concentrata sull'emergenza Coronavirus, ma ci sono i cosiddetti effetti collaterali. Oltre il rischio di vedersi annullati gli appuntamenti per visite ed esami, c'è già chi risente della concentrazione sulla pandemia. Sono i pazienti affetti da artrite, artrite reumatoide e patologie simili. Un disturbo se paragonato agli effetti del Covid, ma un problema ben più serio per chi ne soffre. E, soprattutto, per chi non è in grado di curarsi perché mancano i farmaci. Una testimonianza arriva da una paziente friulana, la quarantaquattrenne Angela che soffre di artrite reumatoide e non riesce a reperire i farmaci per tenere sotto controllo la sua patologia. Per la precisione soffro di spondiloartrite, una malattia reumatica precisa Angela che, assieme al compagno si deve occupare anche di due figli Ho iniziato a prendere i farmaci lo scorso mese di luglio, dopo aver avuto la diagnosi. Allora il farmaco, almeno una confezione, era disponibile, ma dice devo prendere quattro compresse al giorno e una confezione ne contiene cento. Così si è ritrovata ben presto senza farmaco. Può sembrare un male minore di fronte all'emergenza Covid, ma in realtà si tratta di una patologia che mette a dura prova la qualità di vita e, a volte, limita anche la mobilità delle persone che ne soffrono. Il farmaco spiega ormai è introvabile da settembre. Io ho provato a telefonare in diverse farmacie, ma la risposta è stata sempre la stessa: il farmaco non è reperibile nemmeno nei magazzini. Il motivo è presto spiegato. I farmaci per l'artrite, infatti, già da inizio pandemia sono stati utilizzati a uso compassionevole per contrastare il Covid. Salvo lasciare a secco che li utilizza per l'uso indicato. Sono in lista d'attesa nella farmacia dell'ospedale prosegue la donna con il numero 48. Ho provato anche a contattare le farmacie dello Stato del Vaticano su suggerimento di un'amica, ma anche lì ho ricevuto la stessa risposta e so che pure all'estero c'è questo problema, per cui non si può fare richiesta nemmeno negli altri Paesi dell'Unione Europea. Ma cosa comporta la mancata assunzione di questo farmaco?. Io lo sto centellinando ammette Angela lo prendo a giorni alterni, anche se so che non è il modo corretto di assumerlo. Ma se rimango senza farmaco del tutto mi ritornano i dolori, dolori forti. Al mattino devo aggrapparmi alla testiera del letto per potermi sollevare e, in alternativa, dovrei imbottirmi di antidolorifici. Questo è uno dei tanti problemi causati dalla pandemia, un problema che può apparire marginale, ma che crea parecchie difficoltà a chi deve continuare a vivere e a lavorare senza il necessario supporto farmacologico. Fortunatamente qualcosa sembra smuoversi. Mi hanno appena chiamato dall'ospedale racconta Angela non più tardi di ieri sera e mi hanno detto che è disponibile una confezione. Una sola, poco più di 20 giorni. Poi non si sa.

Lisa Zancaner

