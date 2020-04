FARI PUNTATI

VENEZIA Un'inchiesta conoscitiva sulla gestione delle residenze per anziani della provincia di Venezia, pubbliche e private. L'ha aperta la Procura della repubblica di Venezia che ha incaricato i carabinieri del Comando Nas di Treviso di acquisire tutti i dati relativi alle linee guida seguite nelle strutture e ai decessi avvenuti nelle stesse.

«All'esito dell'attività richiesta, ferma la più attenta e scrupolosa valutazione dei dati che saranno acquisiti, attesa l'eccezionalità e la drammaticità della situazione, saranno svolti eventuali ulteriori accertamenti che saranno ritenuti necessari e di competenza», ha dichiarato il procuratore capo Bruno Cherchi.

INDAGINI

L'attività degli inquirenti è dunque soltanto all'inizio e non è detto che porti ad individuare omissioni o carenze nelle misure di sicurezza adottate all'interno delle case di riposo, e dunque a conseguenti responsabilità colpose nelle morti di alcuni degli anziani. Di fronte ad un allarme che ha riguardato le residenza per anziani in molte località italiane, in particolare in Lombardia, anche la Procura lagunare ha ritenuto doveroso attivarsi per avere un quadro preciso della situazione, senza intenti di criminalizzazione preventiva di chi gestisce le strutture per anziani. I carabinieri del Nas hanno avuto l'incarico di acquisire tutta la documentazione necessaria a ricostruire come è stata gestita l'emergenza in ciascuna delle case di riposo; quali le misure di sicurezza sono state adottate e a partire da quando; quali protocolli sono stati introdotti per impedire che il personale di assistenza potesse contagiarsi e, di conseguenza, contagiare gli anziani; quali difficoltà sono state incontrare nel procurarsi i dispositivi di protezione. Non è escluso che i militari dell'Arma debbano recarsi anche negli uffici dell'Azienda sanitaria e della Regione Veneto per acquisire copia delle convenzioni in atto con il servizio sanitario pubblico, ma anche per verificare le eventuali disposizioni emanate a tutela degli anziani ospiti.

I NUMERI

Da quando è scoppiata l'emergenza coronavirus, nel territorio di competenza della Ulss 3 Serenissima i decessi avvenuti nelle case di riposo sono stati 34 su poco meno di 3500 ospiti; nella Ulss 4 Veneto Orientale i decessi sono stati 10 su 1204 ospiti, tutti però concentrati a Portogruaro, zona che ricade nella competenza della Procura di Pordenone.

I dati statistici evidenziano come l'area dell'Ulss 3 Serenissima sia stata quella più colpita in Veneto, con una percentuale del 9 per cento di anziani positivi al virus Covid - 19 sul totale degli ospiti delle case di riposo. Padova e Verona sono attestate all'8,2% di casi positivi sull'interno numero di ospiti, mentre la media regionale è inferiore al 6 per cento. Guardando i numeri assoluti - e non le percentuali - la classifica si rovescia e l'Ulss 3 con 315 positivi è sopravanzata proprio da Padova e Verona, a cui spetta anche il maggior numero di morti: 115, contro le 33 della Serenissima. Nel Veneziano sono risultati 141, invece, gli operatori positivi socio-sanitari positivi, ovvero il 4 per cento, secondo numero percentuale più alto di tutta la regione, la cui media si ferma al 3 per cento. Nel dettaglio, le cifre parlano di 3.479 ospiti delle 31 case di riposo del territorio di competenza dell'Ulss 3: su 1.182 anziani è stato effettuato il test rapido, su altri 2.297 il tampone: sono risultati positivi in 315 e per 34 di loro si è reso necessario il ricovero in ospedale. Spostando l'attenzione sui 3.560 operatori, dalle statistiche ufficiali emerge che in 1.160 hanno effettuato il test rapido e 2.226 il tampone: sono risultati positivi in 137, cioè il 4 per cento.

SOTTO OSSERVAZIONE

Qualche giorno fa il direttore generale dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben ha annunciato che «sono sei le residenze che più ci preoccupano nel nostro territorio. Sono il Centro Nazaret di Mestre, la Residenza Venezia di Marghera (dove il 70% degli ospiti è risultato positivo), l'Anni Azzurri di Quarto d'Altino, l'Adele Zara di Mira, la Salute di Fiesso d'Artico (con ben 13 decessi) e la Casson di Chioggia».

I SINDACATI

Daniele Giordano della Cgil ha commentato l'apertura dell'inchiesta conoscitiva della Procura auspicando «che le verifiche siano fatte nel modo più approfondito possibile: siamo certi che servano anche a tutelare appieno i lavoratori a cui non può essere addebitato nulla nella gestione di questa straordinaria emergenza».

Nei giorni scorsi i Nas hanno fatto visita anche alla casa di riposo dei Battuti a Mestre, dove non si è registrato alcun contagio, così come è avvenuto in tutte le Ipav, le Istituzioni pubbliche di assistenza veneziane.

Gianluca Amadori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA