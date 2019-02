Far west a Roma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL GIALLOROMA «Ora vado a prende' la pistola, torno e je sparo». Dalle parole ai fatti. Solo che chi ha aperto il fuoco per tre volte, sabato notte, in piazza Eschilo, all'Axa, probabilmente ha sbagliato la mira, non ha centrato il vero obiettivo oppure lo ha scambiato per Manuel Mateo Bortuzzo, promessa veneta diciannovenne del nuoto italiano, che stava acquistando le sigarette a un distributore automatico all'angolo. Uno dei proiettili lo ha colpito nella parte destra del torace fermandosi all'altezza dell'undicesima vertebra. È caduto a...