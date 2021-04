Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«Far chiudere un ristorante, un pub, una gelateria o un bar alle 22 è una follia». Parlano esplicitamente di beffa, le parti politiche contro il Governo Draghi per il coprifuoco alle 22. «È una vera e propria presa in giro nei confronti degli italiani». Lo hanno ribadito ieri mattina i manifestanti di Fratelli d'Italia, in piazza Matteotti per dire no alla chiusura delle attività dopo le 22, confermata dall'ultimo Dpcm sulle...