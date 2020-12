CORSA CONTRO IL TEMPO

ALPAGO Alle 10 del mattino, dopo ore di pulizia continua, il piano terra della residenza sanitaria per anziani di Puos è ancora coperto da uno strato di melma; al piano interrato l'acqua ha messo fuori uso le macchine: impianto di riscaldamento e di illuminazione non funzionano più dalla notte. E chissà per quanto tempo ancora. Ad illuminare la struttura ci sono fotocellule e chi sta lavorando si muove con torce frontali. Al piano terra la direttrice Maria Elena Merella coordina da ore tutto quanto è necessario fare ed ora anche le operazioni di evacuazione.

TRASFERITI IN 76

«L'evacuazione? Siamo stati costretti - spiega l'assessore regionale alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin che è sul posto dalle 5 del mattino abbiamo provato a capire se fosse possibile riparare gli impianti in giornata per tenere qui gli ospiti, ma ci siamo dovuti arrendere. Ed ora stanno arrivando mezzi della Protezione Civile e ambulanze non solo dalla provincia di Belluno, ma anche da Treviso e Venezia». A Puos c'è anche Giovanni Pittoni, direttore sanitario dell'Ulss 1 Dolomiti: «Questa mattina il 118 si è attivato molto presto. E vista l'eccezionalità di questa situazione, legata soprattutto all'elevato numero di anziani, ho preferito essere presente perché gli anziani devono trovare in tempo breve una nuova possibilità di alloggio». L'operazione evacuazione è iniziata al mattino e si è conclusa alle 16. Questa la sistemazione: oltre a cinque famiglie che accoglieranno i loro cari a casa, la rete del 118 ha dato immediata disponibilità e ha funzionato bene individuando tutte strutture Covid-free: 4 anziani saranno ospitati nella Casa di Riposo di Santa Croce del Lago, altri 12 in quella di Ponte nelle Alpi, 40 hanno trovato posto alla Marmarole, residenza di Pieve di Cadore; i casi clinicamente più difficili invece sono stati assegnati all'Ospedale di Pieve di Cadore (2) e Feltre (14). Infine se ci fosse bisogno di altri posti, anche la Casa di Riposo di Pedavena si è detta disponibile ad accogliere altri anziani.

L'EMERGENZA

L'allarme era scattato alle 3,20 del mattino: «La direttrice Merella mi ha chiamato a quell'ora» riferisce Gianluca Dal Borgo, sindaco di Chies d'Alpago che per l'Unione Montana, proprietaria della Casa, segue il referato del sociale e che mentre parla ha costantemente in mano la radiolina con cui è in collegamento con il Coc del proprio Comune dove una famiglia di Palughetto è stata evacuata, altre case sono sotto osservazione costante della Protezione Civile. «Ma questa notte non potevo muovermi perché nel mio Comune sono cadute sei frane. Ora sono qui«. Nella Casa di Riposo di Puos c'è anche Oscar Facchin, sindaco di Tambre e presidente dell'Unione Montana che dopo aver fatto un sopralluogo ed essersi reso conto della situazione, aiuta anche a trasferire gli anziani sulle ambulanze: «Qui prima di tutto dovremo pulire i locali, poi risolvere i problemi agli impianti termico e soprattutto elettrico. Infine dovremo verificare problemi strutturali perché, per esempio, in alcuni punti il pavimento si è sollevato. I tempi per riaprire la struttura? In questo momento non siamo in grado di ipotizzarlo».

STRUTTURA COVID FREE

Facchin parla di beffa per la struttura residenziale: «In occasione delle seconda ondata di Covid nessun anziano è stato contagiato. Quello che è accaduto questa notte è proprio una disdetta». In serata l'assessore Dal Borgo aggiunge: «Abbiamo di fatto terminato la pulizia; domani verificheremo meglio le cose e poi ci metteremo al lavoro, anche per reperire i necessari contributi. Intanto ringraziamo tutti coloro che hanno dato il loro contributo». Trentacinque le ambulanze impegnate: due istituzionali, le altre di associazioni di volontariato. Il punto di raccolta dei mezzi era stato fissato al campo di rugby dell'Alpago, perché esse non sono state fatte arrivare simultaneamente in Casa di Riposo per evitare che accesso ed uscita dalla struttura non avessero problemi. Una volta pronte venivano fatte intervenire nel momento in cui gli anziani erano pronti a lasciare la struttura che fino a ieri li ha accolti e protetti.

Giovanni Santin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA