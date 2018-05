Fan da tutta Italia per l'«amico» Vasco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Alcuni sono arrivati a Lignano fin da Bari, anche se il tour farà tappa pure in quella città; altri da Agrigento. Hanno attraversato tutta l'Italia, ma non importa: quando il Kom chiama, la sua truppa lo segue con fede e non resta mai delusa. «Non sono nemmeno riuscita a dormire - dice Marta da Taranto -. Lo seguo da 30 anni ormai, ma non mi stufo mai di vederlo dal vivo. È come se fosse un amico». Dalla Puglia arriva anche Roberta: «Questo racconta -, è l'unico luogo dove possono manifestare gioia, vivere le sensazioni, sfogare la...