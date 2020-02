MIRA

Mascherine esaurite in tutto il territorio mirese mentre cresce la preoccupazione per coloro che sono stati a contatto negli ultimi giorni con il paziente affetto da coronavirus residente a Oriago ed suoi familiari. All'ingresso della farmacia Favaro di via Venezia, a Oriago, campeggia da ieri un cartello Mascherine esaurite. Non sappiamo quando arriveranno. «Le ultime che avevano in farmacia sono state esaurite in poche ore questa mattina (ieri mattina, ndr.) spiegano Diego e Federica della Farmacia Favaro quando si è diffusa la notizia del caso di coronavirus a Mira. Già non ne avevamo molte, e quelle con filtro impermeabile erano esaurite praticamente da un mese; poi in poche ore abbiamo avuto richieste oltre ogni aspettativa e al momento non siamo neppure in grado di dire quando ne arriveranno altre. A richiederle però non sono tanto persone che hanno dei sintomi quanto gente che lo fa per precauzione. Non parliamo poi del gel disinfettante per le mani: la scatola era lì, in esposizione, da mesi e in una mattinata abbiamo finito le scorte».

RICHIESTE DI TEST

Se alle farmacie si rivolgono coloro che non hanno avuto diretti contatti con l'uomo contagiato, tra coloro che sono stati in qualche modo a contatto con il 67enne cresce la preoccupazione. Nella giornata di ieri i suoi famigliari sono stati sottoposti al test da parte del Suem per verificare l'eventuale contagio. «Noi siamo preoccupati afferma una persona residente a Oriago Un mio famigliare è stato a contatto con la persona contagiata, abitando a pochi metri da lui e frequentando sia lui che la moglie anche nei giorni scorsi. Trattandosi di una persona anziana e a contatto anche con bambini volevamo chiedere di poterla sottoporre al test ma ci è stato negato. All'inizio non riuscivano a chiamare il numero indicato, il 1500, poichè risultava intasato, così come il 118; poi, quando siamo riusciti a parlarci ci hanno detto che fanno il test solo ai famigliari più stretti». «Siamo sconcertati, trattandosi comunque di una persona anziana e a contatto con il contagiato nota ancora l'uomo Fortunatamente in serata siamo stati ricontattati dall'ospedale che con molta gentilezza ci ha informati che, essendoci un periodo di incubazione del virus, il test al momento era praticamente inutile, e ci hanno consigliato di verificare se dovesse insorgere febbre o tosse, e di avvertire subito i numeri di riferimento».

