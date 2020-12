L'INTERVISTA

BELLUNO Messa di Natale, la posizione del clero, i poveri, la pastorale modificata dal Covid: a venti giorni dal Natale il vescovo di Belluno-Feltre monsignor Renato Marangoni affronta una dopo l'altra le questioni sul tappeto.

È un problema anticipare la messa di mezzanotte?

«Per niente. Ci sta lavorando la segreteria della Cei in accordo con il Cts. Ancora non si conosce l'esito, ma il messaggio partito dai vescovi è chiaro: massima collaborazione. E ci adegueremo alle indicazioni che avremo».

Il clero locale come sta reagendo?

«Rispetto all'orario della messa i sacerdoti chiedono solo di conoscere come comportarsi. Uscito il Dpcm, farò una comunicazione perché ci sia il massimo di uniformità possibile per evitare che ci sia chi dice che in una parrocchia la messa è stata celebrata prima e altrove dopo».

Nessun problema, dunque?

«Assolutamente no. Fra l'altro anche in cattedrale già da due anni avevamo anticipato la celebrazione alle 23 per venire incontro alle esigenze della gente. L'orario della mezzanotte è più che altro una consuetudine e per la liturgia il giorno comincia con i Primi Vespri: la vigilia è già entrare nel giorno nuovo».

Tuttavia qualcuno ha cavalcato questo dibattito in maniera strumentale.

«Qualcuno lo ha fatto, ora è solo una questione formale. Anche la veglia pasquale del sabato inizia quando è buio. E lì dove un sacerdote ha più parrocchie, si organizza diversamente. Si pensi che solo 25 su 158 parrocchie delle nostre parrocchie hanno un parroco riservato a loro; nelle altre 133 è condiviso con altre».

All'inizio della pandemia c'è stato chi non ha condiviso tante restrizioni.

«Quando è stata sospesa la messa non eravamo né predisposti né preparati. Qualcuno ha lamentato mancanza di libertà religiosa, altri avevano posizioni personali. Ora non ci sono termini per polemizzare. Io ho vissuto quanto accaduto con grande disagio, ma con la fine del lockdown mi pare abbiamo trovato un equilibrio».

Cosa lascia quanto è accaduto e quanto sta accadendo?

«Sicuramente la frequenza alla messa è diminuita. La pandemia ha scatenato precauzioni e timore; ma forse per più di qualcuno le restrizioni sono diventate l'ultima goccia che ha fatto interrompere la vita di comunità. Per questo penso serva valutare e capire. Perché la messa, dice il Concilio, è fonte e culmine della vita cristiana', anche se non la esaurisce. Poi bisogna anche tenere conto di una diversa sensibilità culturale».

E di positivo?

«Sicuramente tutto ciò per qualcuno ha comportato un abbandono della pratica, per altri ha permesso di autenticare la propria scelta. Comunque sia: indietro non si torna. Ed io non posso non credere che tutto ciò, pur essendo una crisi e un travaglio, non abbia in sé una fecondità generativa di qualcosa di nuovo. È poi un momento di grande sperimentazione, anche in ambito pastorale. Domani mattina (ndr, oggi) in Consiglio presbiterale ci interrogheremo proprio su quali nuove forme e risposte dovremo elaborare».

E più in generale?

«Come vescovo, tenendo contro della vastità e frammentazione del territorio, sento che l'urgenza è costruire legami per realizzare un senso di appartenenza vicendevole, prendersi cura di tutti. E per riuscire a cambiare le cose servono legami e riconciliazione».

La televisione e internet sono stati un mezzo importante.

«Che continueremo ad usare non solo per le messe. Certo non è il sacramento in forma piena, ma è qualcosa».

Qual è la situazione sociale dal suo punto di osservazione?

«La Caritas ha fatto molta fatica ad operare nel periodo del lockdown anche perché noi abbiamo suggerito agli operatori anziani di fare attenzione e ridurre le iniziative. Attualmente abbiamo messo a disposizione 63mila euro per aiutare una 15ina di persone a reintrodursi nel lavoro. Dalle parrocchie so che ci sono molte situazioni di famiglie che hanno fatto percepire bisogni particolari; ma sono state situazioni fatte trasparire con molto pudore».

A chi va il suo pensiero in questo momento?

«Ho cercato di avere contatti con operatori sanitari e medici: ho percepito che è stato pesante anche l'idea di reggere ad una nuova ondata. Ed è l'aspetto che mi lascia più in trepidazione, perché poi si ripercuote tutto in famiglia. Ho saputo che c'è stata molta delicatezza verso chi è stato ammalato. Per questo mi sento di ringraziare tutti».

Giovanni Santin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA