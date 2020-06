L'emergenza sanitaria in corso ha scatenato anche un'emergenza sociale, aggravando le situazioni di povertà già presenti nel territorio. A risentire maggiormente della grave situazione in atto sono le molte famiglie che a causa del lockdown si sono ritrovate senza una garanzia economica per l'acquisto di beni primari.

Le Caritas di Treviso e di Venezia ritengono urgente costituire un fondo di solidarietà, al fine di attivare immediatamente misure di sostegno al reddito per le famiglie e le persone che non beneficiano di alcuna forma di ammortizzatore sociale.

Per sostenerle CentroMarca Banca, attraverso la sua Fondazione Cmb, ha attivato una raccolta fondi con il crowdfunding Aiutiamo i nostri concittadini in difficoltà. CentroMarca Banca ha donato subito 10mila euro. «In queste settimane - fanno sapere Don Davide Schiavon e il diacono Stefano Enzo, responsabili delle due Caritas - il numero delle persone che chiede aiuto è aumentato. Noi possiamo garantire loro il minimo necessario: una borsa della spesa settimanale e in alcuni casi un contributo economico per pagare le bollette di luce, acqua e gas». «In questa fase ancora critica vogliamo stare ancora una volta a fianco di famiglie e imprese - commenta il presidente di Cmb, Tiziano Cenedese - Con la nostra Fondazione accogliamo l'appello delle Caritas. È il momento di agire con generosità per vincere questa battaglia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA