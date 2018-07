Famiglie disperate a Levada: «Le stanze sommerse»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DIFFICILE RISVEGLIOPEDEROBBA Il sindaco Marco Turato la definisce senza giri di parole una notte da incubo. Ed è complicato anche il risveglio, a Levada di Pederobba, per le famiglie colpite dall'esondazione del Nasson: dai campi allagati, l'acqua si è riversata in strada, trasformando piazza san Michele in un torrente e invadendo scantinati e garage. Il giorno dopo si cerca di salvare il salvabile.DIECI FAMIGLIE DANNEGGIATE«Le famiglie che hanno subito dei danni sono una decina spiega il sindaco, in strada nella notte insieme ai suoi...